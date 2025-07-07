Erzurum'da Uluslararası Doğa Sporları Yarışması Güvenlik Altında Gerçekleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Erzurum'da Uluslararası Doğa Sporları Yarışması Güvenlik Altında Gerçekleşiyor

Erzurum\'da Uluslararası Doğa Sporları Yarışması Güvenlik Altında Gerçekleşiyor
07.07.2025 17:01  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen 'Palan Extrem: Rotamız Macera Turizm Rotası Projesi' kapsamındaki doğa sporları yarışmalarında, jandarma ekipleri 24 saat güvenlik hizmeti sunuyor. Yarışmaya 6 farklı ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Erzurum'da büyük bir heyecanla devam eden "Palan Extrem: Rotamız Macera Turizm Rotası Projesi" çerçevesinde yapılan yarışlarda, jandarma ekipleri 24 saat görev alıyor.

Erzurum Valiliği koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Şenkaya, Narman, Oltu, Uzundere ve İspir Belediyeleri ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen "Palan Extrem: Rotamız Macera Turizm Rotası Projesi" kapsamında, Erzurum'a bağlı Şenkaya, Narman, Oltu, Uzundere ve İspir ilçelerini kapsayan 250 kilometrelik parkurda uluslararası düzeyde doğa sporları yarışması düzenleniyor.

Yarışmalara katılan 6 farklı ülkeden 150 sporcu ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, etkinliğin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş ve kapsamlı güvenlik tedbirleri alınıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Trafik Jandarması, Jandarma Asayiş timleri, Jandarma Arama ve Kurtarma Köpek timi ve Jandarma Komando Özel Harekat timleri parkur boyunca görev alarak gerekli güvenlik önlemlerini en üst seviyede sağlıyor. Özellikle doğa sporlarının zorlu parkurlarında meydana gelebilecek her türlü kaza ve olumsuz duruma karşı Jandarma Arama ve Kurtarma timleri tam teçhizatlı şekilde hazır bulunurken; trafik ve asayiş birimleri ise hem sporcuların hem de vatandaşların güvenliğini sağlamak için görev yapıyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, sportif ve turistik faaliyetlerde her zaman olduğu gibi kamu güvenliğini esas alarak görevini özveri ve titizlikle yerine getirmeye devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, erzurum, 3-sayfa, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Uluslararası Doğa Sporları Yarışması Güvenlik Altında Gerçekleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü

16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:37
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
07:12
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
02:43
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp
ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
00:20
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 17:05:18. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Uluslararası Doğa Sporları Yarışması Güvenlik Altında Gerçekleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.