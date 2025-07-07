Erzurum\'da Uluslararası Doğa Sporları Yarışması Güvenlik Altında Gerçekleşiyor

Erzurum'da büyük bir heyecanla devam eden "Palan Extrem: Rotamız Macera Turizm Rotası Projesi" çerçevesinde yapılan yarışlarda, jandarma ekipleri 24 saat görev alıyor.

Erzurum Valiliği koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Şenkaya, Narman, Oltu, Uzundere ve İspir Belediyeleri ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen "Palan Extrem: Rotamız Macera Turizm Rotası Projesi" kapsamında, Erzurum'a bağlı Şenkaya, Narman, Oltu, Uzundere ve İspir ilçelerini kapsayan 250 kilometrelik parkurda uluslararası düzeyde doğa sporları yarışması düzenleniyor.

Yarışmalara katılan 6 farklı ülkeden 150 sporcu ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, etkinliğin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş ve kapsamlı güvenlik tedbirleri alınıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Trafik Jandarması, Jandarma Asayiş timleri, Jandarma Arama ve Kurtarma Köpek timi ve Jandarma Komando Özel Harekat timleri parkur boyunca görev alarak gerekli güvenlik önlemlerini en üst seviyede sağlıyor. Özellikle doğa sporlarının zorlu parkurlarında meydana gelebilecek her türlü kaza ve olumsuz duruma karşı Jandarma Arama ve Kurtarma timleri tam teçhizatlı şekilde hazır bulunurken; trafik ve asayiş birimleri ise hem sporcuların hem de vatandaşların güvenliğini sağlamak için görev yapıyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, sportif ve turistik faaliyetlerde her zaman olduğu gibi kamu güvenliğini esas alarak görevini özveri ve titizlikle yerine getirmeye devam edecektir" denildi. - ERZURUM