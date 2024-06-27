Erzurum'da yaşlı kadının su poşeti hırsızlığı şoku

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Erzurum'un en işlek caddesinde su almak için kaldırıma poşetini bırakan yaşlı kadının başına gelmedik kalmadı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde yürürken yorulan ve su almak için birkaç dakikalığına elindeki poşeti kaldırımın ortaya yerine bırakan kadın hayatının şokunu yaşadı. Su almak için az ilerdeki büfeye giden yaşlı kadın döndüğünde poşetini bıraktığı yerde bulamadı. Panik bir şekilde sağa sola bakan kadının imdadına çevredeki esnaf yetişti ve polise ihbarda bulundu. Olayın gerçek yüzü ise çevredeki güvenlik kameraları izlendiğinde ortaya çıktı.

Kameralarda su almak için poşetini kaldırımın orta yerine koyan kadının başına gelenler dakika dakika kaydedildi. Görüntülerde yaşlı kadının poşetini mağazada çıkan iki kadının aldığı ve sakin bir şekilde kalabalığa karıştığı ortaya çıktı. Bu arada ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Görüntülerin devamında ise yaşlı kadının yorgun ve panik halinde cadde üzerindeki gözlükçünün standına çarparak yere yıktığı ve bir yanda da yere serpilen gözlükleri toplamaya çalıştığı görüldü.

Polis olayla ilgili inceleme ve araştırmasını sürdürüyor. - ERZURUM