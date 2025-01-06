Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Erzurum\'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Erzurum'da iki ambulansın karıştığı kazada toplam 9 kişi yaralandı. Olayda biri ağır yaralı.

06.01.2025 13:04
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Erzurum'da ambulans ile birlikte iki ayrı noktada 4 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 ekibi hastaya giderken Erzurum - Ilıca karayolu 1. OSB yakınlarındaki kavşakta kaza yaptı. İhbar üzerine başka bir ambülans müdahaleye giderken kazaya yakın bir yerde yoğun sis ve buzlanmadan dolayı tıra arkadan çarptı. İki ayrı ve birbirine yakın yerde 4 aracın karıştığı kazada toplam 9 kişi yaralandı. Kazada ambulans içerisinde sıkışan 3 sağlık görevlisi AFAD, İtfaiye ve UMKE ekiplerince kurtarılarak Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yol kısa süreli trafiğe kapandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, ambulansın kaza yapmasının ardından olay yerine giden ikinci ambulansında kaza yapmasıyla 7 sağlık çalışanının ve araçlarda bulunan 2 vatandaş ile toplamda 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Ambülans şoförü Mustafa Atalay, sağlık çalışanları Muhammet Enes Alptekin, Okan Can Tanrıver, Fatmanur Arslan, Elanur Alptekin, İlayda Güzeldir, Kemal Peksöz, ambulansta bulunan hasta Hanifi Yazıcı, kamyonette bulunan Aydın Çelik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika

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