Erzurum Hava Limanı\'nda Uçuş ve Yolcu Artışı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in ilk 7 ayından 713 bin 697 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Temmuz ayı itibariyle 7 ay içinde 4 bin 778 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan bu dönem içinde 4 bin 642 iç hat ve 136 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 4 bin 516 uçuş gerçekleşti ve 695 bin 645 kişi uçtu.

Erzurum'da 2025'in ilk 7 ayında 706 bin 168 kişi iç hatlar ve 7 bin 529 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı dönem içinde Erzurum'dan 7 bin 176 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 6 bin 50 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 101 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM