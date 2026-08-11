Erzurum İnşaatında Yalan İddialara Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum İnşaatında Yalan İddialara Cevap

Erzurum İnşaatında Yalan İddialara Cevap
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Yatırım İnşaat, teknik aksaklık sonrası sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

Erzurum'da bir inşaatta meydana gelen teknik aksaklık sonrası sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin Palandöken Yatırım İnşaat A.Ş.'den kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama geldi.

Edinilen bilgiye göre, kentte devam eden bir inşaat çalışmasında beton dökümü esnasında kalıp sisteminde kısmi esneme (açılma) meydana geldi. Yaşanan bu durum, zemin kattaki iş yerinin mevcut takviyelerinin açılmasına yol açtı.

"Toprak kayması veya göçük söz konusu değil"

Olayın ardından bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarındaki bazı iddiaların yer alması üzerine firma yetkilileri harekete geçti. Yapılan resmi açıklamada, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu olay, beton dökümü sırasında kalıp sisteminde meydana gelen kısmi açılmadan ibarettir. İddia edildiği gibi herhangi bir toprak kayması veya göçük yaşanmamıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değildir."

Teknik inceleme başlatıldı

Meydana gelen kısmi kalıp açılmasının hemen ardından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alındığı bildirildi. İnşaat alanına sevk edilen teknik ekiplerin, durumun yönetimi ve onarımı için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri başlattığı öğrenildi. Şirket yönetimi, kamuoyunun doğru ve teyit edilmiş bilgilere itibar etmesini isteyerek, endişe ve yanlış algı oluşturan paylaşımlara rağbet edilmemesi hususunda çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum İnşaatında Yalan İddialara Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:46
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:18:54. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum İnşaatında Yalan İddialara Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.