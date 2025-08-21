Erzurum İtfaiyesi Yangın Tatbikatlarına Devam Ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olmak için tatbikatlarını ve eğitimleri devam ettiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi( EBİTEM), alanında uzman eğitmenler tarafından kurum içi eğitimler ve diğer kurum, kuruluşlara eğitim veriyor. Son olarak İspir Ovit tüneli tatbikatı itfaiye eğitim birimi ve İspir itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü çalışanlarına yangın bilgisi ve tatbikat eğitimi verildi. Tatbikatlar gerçeği aratmadı. - ERZURUM