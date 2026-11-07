Erzurum-Pasinler'de kavgada İHA muhabiri darp edildi, telefonunu jandarma kurtardı - Son Dakika
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Erzurum-Pasinler'de kavgada İHA muhabiri darp edildi, telefonunu jandarma kurtardı

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Erzurum-Pasinler\'de kavgada İHA muhabiri darp edildi, telefonunu jandarma kurtardı
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Erzurum-Pasinler\'de kavgada İHA muhabiri darp edildi, telefonunu jandarma kurtardı
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Erzurum-Pasinler karayolunda tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada İHA muhabiri darp edilip telefonu gasbedildi. Jandarma, saldırganların elinden aldığı telefonu muhabire teslim etti; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzurum- Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgayı görüntülemeye çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) telifli muhabiri, kazazedelerin saldırısına uğradı. Gazetecinin telefonunu gasp ederek görüntüleri silmeye çalışan gruba jandarma ve polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Erzurum - Pasinler karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücüleri ve yolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, birbirine saldıran tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Bu arada, görüntü alınmasından rahatsız olan saldırgan, önce muhabirin eline vurarak telefonunu düşürmeye çalıştı, ardından çevredekilerin de katılımıyla muhabiri darp ederek cep telefonuna zorla el koydu. Tartışan grup, cep telefonundaki kayıtları silerek olayın basına yansımasını engellemeye çalıştı.

Telefonu jandarma kurtardı

Olay yerinde güvenliği sağlamaya çalışan jandarma ekipleri, muhabire saldıran ve telefonunu gasbeden şahıslara anında müdahale etti. Güvenlik güçleri, saldırganların elinden telefonu alarak yeniden İHA muhabirine teslim etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, jandarma ekipleri karayolundaki trafiği kontrollü olarak yeniden normale döndürdü.

Kaynak: İHA
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