Erzurum Tekman yolunda araç dere yatağına takla attı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Erzurum Tekman yolunda araç dere yatağına takla attı, sürücü hafif yaralandı

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Erzurum Tekman yolunda araç dere yatağına takla attı, sürücü hafif yaralandı
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Erzurum Tekman yolundaki Palandöken Geçidi'nde kontrolden çıkan araç dere yatağına takla attı. Frenlerinin tutmadığını fark eden sürücü camdan atlayarak kurtuldu; hafif yaralanan sürücü ambulansla Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Tekman ilçesi ile kent merkezi arasındaki Palandöken Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç dere yatağına takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametinden Tekman yönüne seyir halinde olan R.Ş. yönetimindeki araç, Tekman'a 27 kilometre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına doğru takla attı.

Aracın frenlerinin tutmadığını fark eden sürücü, kendisini camdan dışarı atarak araçtan kurtuldu. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde bulunan Azad Şahin, Palandöken yolunda sık sık kazaların yaşandığını belirterek, kazaların önüne geçilmesi için bölgeye tünel yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaErzurumTekmanGüncelSon Dakika

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