Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri TOBB Bilgilendirme Seminerine Katıldı

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katıldı.

Seminerin ilk günkü bölümü TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ün açış konuşmasıyla başladı. Programda daha sonra TOBB Odalar Daire Başkanı Volkan Tufan, 'TOBB'un Kurumsal Yapısı ve Faaliyetleri', önceki dönem TBMM Başkanlarından ve TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, 'Karar Alma Süreçlerinde TOBB'un Rolü', İhsan Ataöv, 'Protokol Kuralları', önceki dönem Merkez Bankası Başkanlarından, TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Süreyya Serdengeçti, 'Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler', Gülru Gezer, 'Küresel Gelişmeler ve Türkiye', Mert Kuleoğlu, 'Yeşil Dönüşüm', Ali Çufadar, 'Ekonomide Görünüm' ve Samet Çelik, 'İnsan 2.0' konulu sunum yaptılar.

HİSARCIKLIOĞLU MECLİS ÜYELERİNE HİTAP ETTİ

Programın öğleden sonraki bölümüne, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız da katıldı. Sunumlar arasında Meclis Üyelerine hitaben bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yerelde ve genelde yaşadığı sorunların çözümünde Oda ve Borsaların çok önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

"GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPMA GAYRETİNDE OLMALIYIZ"

'Bu makamlar, temsil ettiğimiz kişilere hizmet etme makamıdır' diyen Başkan Hisarcıklıoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Üstlendiğimiz bu görevler fedakarlık ve sorumluluk isteyen görevlerdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Eğer insanlarımızı mutlu edebiliyorsak, işleri kötü giden bir üyemizin derdine derman olabiliyorsak bizim için bundan daha büyük bir kazanç yoktur. Bizler bu görevlere seçildiysek görevimizi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olmalıyız. Sınıfı geçebilmek için buralarda yapacağımız hizmetler çok önemli Biz kanun çıkaramayız, para basamayız. Ama fikir üretebiliriz, projeler geliştirebiliriz. Bir yerde bir sorun yaşanıyorsa bununla ilgili düşüncelerimizi dile getirmeliyiz. Sahada yaşadığımız sıkıntıları tespit edip ilgili kişi ve kurumlara ulaştırabiliriz. Halkımız adına, iş insanlarımız adına bunları yapmalıyız."

Hiçbir alanda kavgayla ve çekişmeyle hizmet edilemeyeceğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ancak konuşarak ve diyalogla sorunlarımızı çözebiliriz. Sıkıntıları bilme konumunda olan bizleriz. Bize oy versin veya vermesin üyelerimizin sıkıntılarını yakından takip edip, yaşanan sorunları çözme makamında ve iradesinde olan kişi ve kuruluşlara aktarmalı ve çözüme katkı sunmalıyız. Ortak akılla ve birlik, beraberlik ruhuyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapabildiğimiz sürece başarılı olacağız" diye konuştu.

Başkan Hisarcıklıoğlu konuşmasının ardından, ETSO Meclis üyeleriyle toplu fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sonrasında ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO adına Başkan Hisarcıklıoğlu'na, Erzurum'a özgü ehram kumaşından ve kaşmir tiftiğinden yapılmış giysilerin olduğu bir set ile Oltu Taşı tespih, mis semaver ve bakır tepsi hediye etti.

Özakalın ayrıca, önceki dönem TBMM Başkanlarından ve TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek'e de Oltu taşı tespih hediye etti. - ERZURUM