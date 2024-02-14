Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, dolandırıcılara karşı uyarıcı broşür dağıttı - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, dolandırıcılara karşı uyarıcı broşür dağıttı

Erzurum\'un Oltu ilçesinde polis, dolandırıcılara karşı uyarıcı broşür dağıttı

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü, pazar yerleri, asayiş ve trafik uygulama noktaları, sanayi sitesi ve camii çıkışlarında vatandaşlara dolandırıcılık, çocuklar için temel güvenlik kuralları, anne ve babalara tavsiyeler ve soba zehirlenmesi konularında bilgilendirici broşürler dağıttı.

14.02.2024 12:19
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Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, vatandaşlara özellikle dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları noktasında uyarıcı broşür dağıttı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince sorumluluk alanındaki;

pazar yerleri, asayiş ve trafik uygulama noktaları, sanayi sitesi ve camii çıkışlarında; vatandaşlara, esnaflara, sürücü ve yolculara yönelik "Dolandırıcılık, Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları, Anne ve Babalara Tavsiyeler ve Soba Zehirlenmesi" konularında el broşürleri dağıtımı yaptı ve bilgilendirmelerde bulunuldular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, dolandırıcılara karşı uyarıcı broşür dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, dolandırıcılara karşı uyarıcı broşür dağıttı - Son Dakika
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