Erzurum\'un Oltu ilçesinde polis, dolandırıcılara karşı uyarıcı broşür dağıttı

Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, vatandaşlara özellikle dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları noktasında uyarıcı broşür dağıttı.
Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince sorumluluk alanındaki;
pazar yerleri, asayiş ve trafik uygulama noktaları, sanayi sitesi ve camii çıkışlarında; vatandaşlara, esnaflara, sürücü ve yolculara yönelik "Dolandırıcılık, Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları, Anne ve Babalara Tavsiyeler ve Soba Zehirlenmesi" konularında el broşürleri dağıtımı yaptı ve bilgilendirmelerde bulunuldular. - ERZURUM
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İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
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