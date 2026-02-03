Tekman'da korkutan yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Tekman'da korkutan yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Tekman'da korkutan yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
03.02.2026 14:29  Güncelleme: 14:37
Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde çıkan yangında kullanılmayan 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası can kaybı yaşanmadı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde kullanılmayan ve bir süre önce köyden ayrıldığı öğrenilen üç aileye ait ev, gece yarısında çıkan yangında küle döndü. Yangın ihbarının ardından bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi Tekman itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta olan Toptepe Mahallesi'ne ulaşan itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldılar. Ancak evler kullanılmaz hale geldi. Söz konusu ev sahiplerinin aylar önce başka yere göç etmeleri nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Tekman, Emlak, Son Dakika

