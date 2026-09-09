Erzurum Yakutiye'de iki ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum Yakutiye'de iki ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzurum Yakutiye\'de iki ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Barış Pınarı Köprülü Kavşak'ta iki ticari araç çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. Araçlardan biri kontrolden çıkarak trafik levhasını devirdi, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Barış Pınarı Köprülü Kavşak'ta saat 20.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 25 ACK 387 ve 25 AEG 266 plakalı iki ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak trafik levhasını ve kaldırım taşlarını devirdi. Araç, daha sonra orta refüjde durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yakutiye, 3. Sayfa, Köprülü, Erzurum, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Yakutiye'de iki ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Yakutiye'de iki ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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