Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangının ardından bölgede yürütülen soğutma çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Oto Sanayi mevkisinde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin çatısını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının ardından ekiplerin başlattığı soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken, iş yerinde oluşan hasar da havadan kaydedildi.