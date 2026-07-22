Esenboğa'dan Eskişehir'e Uyuşturucu Taşınırken Yakalandılar - Son Dakika
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Esenboğa'dan Eskişehir'e Uyuşturucu Taşınırken Yakalandılar

Esenboğa\'dan Eskişehir\'e Uyuşturucu Taşınırken Yakalandılar
22.07.2026 16:47
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Esenboğa Havalimanı'ndan Eskişehir'e uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı, 432 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden Eskişehir'e uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin midesinde kapsül halinde 432 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamı dahilinde hareket geçti. 20 Temmuz 2026 tarihinde Esenboğa Havalimanı'nı kullanarak Eskişehir'e uyuşturucu getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Midesinden 70 kapsül çıktı

Şüpheliler üzerinde yapılan aramalar ve hastanedeki tıbbi tetkikler sonucunda, şahıslardan birinin mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde gizlenmiş 70 parça halinde toplam 432 gram metamfetamin maddesi tespit edilerek el konuldu.

1 şüpheli tutuklandı, diğeri adliyeye sevk edildi

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Esenboğa Havalimanı, Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenboğa'dan Eskişehir'e Uyuşturucu Taşınırken Yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenboğa'dan Eskişehir'e Uyuşturucu Taşınırken Yakalandılar - Son Dakika
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