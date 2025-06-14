Esenler Belediyesi, Kanseri Yenen Selim İçin Anlamlı Bir Etkinlik Düzenledi

Esenler Belediyesi, 7 yaşında kanser hastalığını yenen Selim Savukduran'ın hayallerini gerçekleştirmek için anlamlı ve özel bir programa ev sahipliği yaptı. Programda Galatasaray taraftarı olan Selim'in doğum günü kutlanarak nostaljik araçlarla konvoy oluşturulduktan sonra balonlar gökyüzüyle buluştu. Etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Gönül ister ki Selim için uçurduğumuz bu balonları Gazze'deki katledilen çocuklar içinde uçuralım. Yeryüzündeki zalimlerin mazlum çocukları bombalarla katlettiği, zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmak için özgürlük balonlarının da uçurmak isterdik" dedi.

Esenler Belediyesi, zorlu bir tedavi sürecinden sonra kanser hastalığını yenen 7 yaşındaki Selim Savukduran için 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde renkli ve anlamlı bir program düzenledi. Program kapsamında Galatasaray taraftarı olan Savukduran, nostaljik araçlarla marşlar eşliğinde gezintiye çıkarıldı. Doğum günü olan küçük Selim için balon uçurma etkinliği de düzenlendi. Etkinlikte pasta kesim töreninin ardından çocuklar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise Selim Savukduran'a Galatasaray forması armağan etti. Moral Timi'nin renkli etkinlikleriyle zenginleşen program, balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

"2 ay sonra hastalığını tamamen atlatmış olacak"

Her şeyin yolunda gittiğini dile getiren baba Kerem Savukduran, "Esenler Belediyesi ve oğlumun eğitim gördüğü okuldaki öğretmenlerine teşekkür ederim. Selim'in 1 senedir süren tedavisi vardı. Şuan her şey yolunda gidiyor. 2 ay sonra hastalığını tamamen atlatmış olacak. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Selim, arkadaşları ve onu sevenlerle buluşmak için 1 haftadır gün sayıyor"

Duygu ve düşüncelerini paylaşan anne Büşra Savukduran, "Aslında bu olayımız minik bir piknikle başladı. Arkadaşlarını özlediği için sınıfına gitmiştik. Öğretmenlerimiz moral olsun diye bir piknik düzenleyelim dediler. Daha sonra belediyeyle de konuşunca böyle büyük bir organizasyona dönüştü. Selim, arkadaşları ve onu sevenlerle buluşmak için 1 haftadır gün sayıyor. Doğum gününe az kalmıştı. Doğum gününü de kutlayalım, yeni bir doğuş olsun dediler" şeklinde konuştu

"Gönül ister ki Selim için uçurduğumuz bu balonları Gazze'deki katledilen çocuklar içinde uçuralım"

Etkinlikte anlamlı bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Biz çok etkinlikler yapıyoruz. Bugünkü etkinlik bütün etkinliklerden farklı bir etkinlik. Selim umut ve korkunun, inancın ve sabrın, duanın ve bereketin ne anlama geldiğini gösteren önemli bir örnek oldu. Biz bugün onun bundan sonraki hayatı, göstermiş olduğu sabır ve metaneti için hastalığının geçmiş olmasıyla uçuracağımız balonlar dualarımızın balonlarıdır. Bir daha bu hastalık uğramasın. Gönül ister ki Selim için uçurduğumuz bu balonları Gazze'deki katledilen çocuklar içinde uçuralım. Yeryüzündeki zalimlerin mazlum çocukları bombalarla katlettiği, zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmak için özgürlük balonlarının da uçurmak isterdik. Dünya karanlık bir dehlizi doğru giderken ne çocuklarımızı ne annelerimizi ne de insanlığımızı hatırlatacak çok acı şeyleri hep beraber yaşıyoruz. Cenabı hak bugün dua niyetiyle uçuracağız bu balonlarımıza hem Selim için hem de yeryüzünde ki bütün insanlığa hayır ve bereket getirsin. Allah Selim'imize bir daha uğratmasın bu hastalığı ve bütün çocuklarımızı her türlü hastalıktan her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Aileye tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL