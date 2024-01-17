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Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile üyesi arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile üyesi arasında kavga çıktı

Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Şahin ile oda üyesi Fuat Saka arasında usulsüzlük iddiaları nedeniyle kavga çıktı. Şahin'in Saka'ya yumruk atması üzerine çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile üyesi arasında kavga çıktı
17.01.2024 - 09:35,
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Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Şahin ile oda üyesi Fuat Saka arasında usulsüzlük iddiaları nedeniyle kavga çıktı. Şahin'in Saka'ya yumruk atması üzerine çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem ile ilgili esnaf odası başkanının ve bir takım üyelerin evraklarında tutarsızlık olduğunu iddia etti. Toplantı sonrası söz konusu belgeleri kontrol etmek isteyen Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Saka, Genel Sekreter Esra Akdağ'dan evrakı istedi. Bu sırada içeri giren Oda Başkanı Şükrü Şahin, Saka'ya yumruk attı. Bunun üzerine olaylar büyüdü. İki kişi arasında kavga çıktı. Şahin'in itmesi sonucu Saka devrilen masanın arkasına düştü. Tarafları odadakiler güçlükle sakinleştirirken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay hakkında konuşan İstanbul Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Saka, "Yılımızın ilk toplantısını yapmak üzere yönetim kurulu olarak toplandık. Toplantımızın gündemi oda başkanımızın yolsuzluk ile anıldığı hakkındaydı. Bazı ifadeleri vardı, milletimizin ve bizim elimizde belgelerimiz vardı. Oda Başkanımıza sorduğumuzda hiddetli ve şiddetli bir şekilde cevap verdi. Toplantı esnasında böyle bir olayı biz kaldıramayacağımızdan dolayı toplantımızı bitirdik. Toplantı esnasında bir evrak istedik. Genel sekreterimiz onu almaya giderken geç kaldı. Oda başkanımız odayı terk etti toplantı bitti diye. Ben genel sekreterimizin yanına giderek 'bulamadıysanız yarın bulur oda başkanına teslim edersiniz' dedim. O esnada Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Şahin hakaret ederek üzerime yürüdü. Ben 'Şükrü abi niye öyle diyorsun?' dedim. O esnada olumsuz durumu yaşadık. Ben kendimi korumak için kendisini ittim. Böyle bir üzücü olay yaşadık. Esenler esnafımızdan böyle bir olay yaşattığımız ve yaşadığımız için çok özür diliyorum. 3 bin 805 esnafımın hakkını korumak için varım. Sonuna kadarda haklarını savunacağımı esnafıma söylemek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile üyesi arasında kavga çıktı - Son Dakika


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