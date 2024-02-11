Esenler'de 2 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı, Yangın 2 Binaya da Sıçradı - Son Dakika
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Esenler'de 2 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı, Yangın 2 Binaya da Sıçradı

İstanbul Esenler'de, bilinmeyen bir nedenle 2 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Dar sokak ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede zorluk yaşarken, yangın bitişiğinde bulunan 2 binaya da sıçradı. Yangında ölü veya yaralı olmazken, mahalle sakinleri korku içinde yangını izledi. Yangın, Esenler Kemer Mahallesi'nde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

11.02.2024 05:59  Güncelleme: 06:00
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Esenler'de 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Yangın 2 binaya da sıçradı

İSTANBUL - Esenler'de 2 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Dar sokak ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte güçlük çekerken, alevler bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet etti. Ölü ve yaralının olmadığı yangında mahalle sakinleri yangını korku içinde izledi.

Yangın, saat 03.45 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 946 Çıkmazı Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini sokağa atarken durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Dar sokak ve hatalı araç parkı müdahaleyi geciktirdi

İtfaiye ekipleri dar sokak ve hatalı parklanma sebebiyle sokağa girmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin sokağa girememesi nedeniyle alevler büyürken kısa sürede bitişiğinde bulunan iki binaya yangın sirayet etti. Sokağa güçlükle giren itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üç koldan müdahalenin ardından yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken yangını korku ve panik içinde izlediler. Yangın sonrası binanın çatı katı kullanılmaz hale gelirken bitişiğinde bulunan iki binanın ise dış cephe izolasyonun hasar gördü.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Esenler\'de 2 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı, Yangın 2 Binaya da Sıçradı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de 2 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı, Yangın 2 Binaya da Sıçradı - Son Dakika


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