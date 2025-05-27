Esenler'de 4. kez temizlenen daireden 7 kamyon çöp çıkarıldı

İSTANBUL - Esenler'de yaşayan yaşlı bir kadının dairesinden ve bodrum katından 7 kamyon çöp çıkarıldı. Aynı daireyi 4. defa boşaltan ekipler, 2 gün süren yoğun çalışmanın ardından tekrar temizleyerek teslim etti.

Esenler Menderes Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 2. katında yaşayan Nazmiye Ustaoğlu'nun dairesinden ve bodrum katından 7 kamyon çöp çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre çok fazla çöp birikmesinden rahatsız olan komşular CİMER'e şikayette bulundu. Bunun üzerine şikayet Esenler Belediyesi yetkililerine iletildi. Harekete geçen zabıta ekipleri polis eşliğinde Ustaoğlu'nun dairesine gitti. Ardından yaşlı kadının evindeki çöpler boşaltılmaya başlandı. Çöplerinin götürülmesine üzülüp tepki gösteren yaşlı kadını zabıta ekipleri hem teselli etti, hem de ikna etmeye çalıştı. Öte yandan zabıta ekipleri aynı evi daha önce 3 defa boşaltıp temizlemişti. Yaşlı kadının evi 2 gün süren yoğun çalışmaların ardından 4. defa temizlendi. Evden 2 ton çöp çıktı. Daire ve bodrum katın, yetkililer tarafından ilaçlanarak tekrar teslim edildi.

Çöp ev işe ilgili konuşan komşu Zekeriya Kurtuluş, "Aşağı yukarı 40 yıldır tanıyorum. Kocası öldükten sonra rahatsızlandı. Psikolojik rahatsızlığı var. Çöp topluyor ama maaşı da var, ev de kendilerinin. Hastaneye yatıp tedavi olması lazım. Zabıtalar 4-5 defadır geliyor evdeki eşyaları götürüyor, yine de yapıyor. Bina rahatsız oluyor" dedi.