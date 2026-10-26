Esenler'de bıçakla yaralanan 19 yaşındaki gencin saldırganlarından 4'ü yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de bıçakla yaralanan 19 yaşındaki gencin saldırganlarından 4'ü yakalandı

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Esenler\'de bıçakla yaralanan 19 yaşındaki gencin saldırganlarından 4\'ü yakalandı
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Esenler\'de bıçakla yaralanan 19 yaşındaki gencin saldırganlarından 4\'ü yakalandı
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Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde 24 Ekim'de 19 yaşındaki gencin darbedilip bıçakla yaralandığı olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerasıyla kimlikleri belirlenen şüphelilerden birinin genci bıçakladığı, diğer üçünün darbettiği tespit edildi.

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki genci, sokak ortasında darbederek bıçakla yaralayan 4 şüpheli yakaladı.

Olay, 24 Ekim'de Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kalabalık bir grubun bıçaklı kavga ihbarını alan polisler, sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede 19 yaşındaki A.P.'nin kalabalık bir grup tarafından önce darbedildiğini, ardından da bıçaklanarak kanlar içinde bırakıldığını belirledi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce çevredeki güvenlik kameraları incelenerek, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, A.P.'yi bıçaklayan şahsın 18 yaşındaki İ.H. olduğu, gruptaki diğer şüpheliler D.K. (18), M.H. (17) ve E.H.S.'nin (18) ise olay anında genci darbettikleri belirlendi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla İ.H., D.K., M.H. ve E.H.S. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıTurgut Reis3. SayfaİstanbulEsenlerGüncelSon Dakika

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