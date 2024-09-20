Esenler'de Bıçaklı Kavga: Arkadaş Öldürüldü - Son Dakika
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Esenler'de Bıçaklı Kavga: Arkadaş Öldürüldü

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Esenler'de bir kişi, arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedinin fotoğrafını çekti.

20.09.2024 21:12
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Esenler'de evine gittiği arkadaşını öldürüp, cesedin fotoğrafını çekti

İSTANBUL - Esenler'de bir evde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Suriye uyruklu biri, evine çağırdığı arkadaşı tarafından sırtından bir kaç kez bıçaklanarak öldürdü. Ardından arkadaşının cansız bedeninin fotoğrafını çeken şüpheli, polis ekipleri tarafından evde yakalandı.

Olay saat 13.00'da Esenler Tuna Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre korsan taksicilik yapan 52 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Alobeid, yine Suriye uyruklu olan arkadaşını evine çağırdı. Evde bir süre oturan iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Kavga sırasında şüpheli şahıs, arkadaşı İbrahim Alobeid'i birkaç bıçak darbesiyle sırtından bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli daha sonra arkadaşının fotoğrafını çekti. Olayın olduğunu duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İbrahim Alobeid'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine geldiklerinde şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, şüphelinin kaçak yollarla yurda giriş yapan biri olduğunu tespit etti.

"Bıçakla arkadaşını kesmiş"

Mahalle sakini bir vatandaş ise, "Vatandaşın biri burayı kiraya verdi, sahibi rahmetli oldu. Bunlar sokaklarda satıcılık yapıyor. Şimdi duyduğuma göre bıçakla arkadaşını kesmiş" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İbrahim Alobeid'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenler\'de Bıçaklı Kavga: Arkadaş Öldürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Bıçaklı Kavga: Arkadaş Öldürüldü - Son Dakika

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