Otizmli çocuğa sokakta dedesinden şiddet

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İstanbul Esenler'de iddiaya göre, otizmli bir çocuk, sokak ortasında dedesinin şiddetine uğradı. Komşusu, ailenin çocuğa çok iyi baktığını öne sürerken, şiddet iddiasına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

MERDİVENDE OTURAN TORUNA TOKAT VE TEKMELERLE SALDIRDI

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde iddiaya göre annesi ve dedesiyle birlikte yaşayan otizmli bir çocuk dedesinden şiddet gördü. Çocuğun şiddet gördüğü anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde komşusunun merdiveninde oturan çocuğun dedesi tarafından tartaklandığı ve tokat atıldığı görülüyor. Ardından dede çocuğu kaldırıp evlerine doğru götürürken de tekme atıyor. Olay anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

"ŞİDDETE UĞRADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

İddialar hakkında konuşan esnaf Ali Demirci, "Gördüğümüz kadarıyla ailesi üzerine düşüyor. İyi bakıyorlar. Dedesi ilgileniyor. Servis ile okula gelip gidiyor. Bir sıkıntıları gözükmüyor. Çocuk biraz sıkıntılı, tutmayınca kendini dışarılara atıyor. Biraz zor bir çocuk. Şiddete uğradığını düşünmüyorum. Ailesi iyi bakıyor. Üstüne düşüyorlar. Burada dedesi ve annesiyle yaşıyor" dedi.