Esenler'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Esenler'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

25.03.2026 20:45
Esenler'de husumetli iki genç arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki Umut Özacar, silahla vurularak öldü.

Esenler'de husumetli oldukları iddia edilen iki genç arasında tartışma çıktı. Kavgada silahla vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Umut Özacar ile aralarında husumet olan H.İ. (17) tartışmaya başladı. Tartışma sonrası siteden ayrılan H.İ., bir süre sonra arkadaşları K.G. (18) ve A.A. (17) ile birlikte geri döndü. Sitenin otoparkında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, arbede çıktı. Çıkan kavgada silahla vurulan Umut Özacar ağır yaralanırken, K.G., A.A. ve H.İ., olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Umut Özacar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheliler H.İ., K.G. ve silahı kullandığı belirlenen A.A. silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Umut Özacar'ın cenazesi, işlemlerin ardından bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
