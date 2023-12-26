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Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan Zeki Gülyüz'ün görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan Zeki Gülyüz'ün görüntüleri ortaya çıktı

Esenler'de sokakta yürüyen Zeki Gülyüz'ün uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıda ağır yaralanan şahsın yere yığıldığı anlar görülüyor.

26.12.2023 - 11:41,
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Esenler'de sokakta meydana gelen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenler'de sokakta yürüyen Zeki Gülyüz'ün uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıda ağır yaralanan şahsın yere yığıldığı anlar görülüyor.

Olay, dün akşam saatlerin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kaldırımda yürüyen Zeki Gülyüz, kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan Gülyüz, yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlatmıştı.

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanan Zeki Gülyüz'ün vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımda yürüyen Zeki Gülyüz'ün silahlı saldırıya uğrayarak yere yığıldığı görülüyor.

Esenler\'de silahlı saldırıya uğrayan Zeki Gülyüz\'ün görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan Zeki Gülyüz'ün görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan Zeki Gülyüz'ün görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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