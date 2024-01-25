Esenler\'de Üstgeçitten O-3 Otoyolu\'na Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti

Esenler'de üstgeçitten O-3 Otoyolu'na atladıktan sonra üzerinden aracın geçtiği 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenler O-3 Otoyolu Aksaray istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üstgeçit köprüsüne çıkan 24 yaşındaki Hatice Atan yola atladı. Kadının aracının önüne düştüğünü gören sürücü şaşırırken, hafif ticari aracın üstünden geçtiği kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Trafik ekipleri yolda güvenliği sağlarken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Atan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik durma noktasına geldi.

Öte yandan, genç kadının üstgeçit köprüsünden yola atladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL