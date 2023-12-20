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Esenler'de Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Esenler'de Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Esenler'de bulunan bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangında, evde mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenler\'de Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı
20.12.2023 - 11:31,
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Esenler'de 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangında binada bulunan evde mahsur kalan 1 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybederken, yangında 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenler'de Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken alevler kısa bütün binayı sardı. Binada yaşayan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, 80 yaşındaki Nazmiye Karacadağlı içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı şekilde binadan çıkan vatandaşları ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın güçlükle söndürüldü. Yapılan incelemelerin ardından yangın esnasında evde mahsur kalan Nazmiye Karacadağlı isimli kadının dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan vatandaşlardan birinin ise durumu ciddiyetini koruyor.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Bayram, "Ben uyuyordum. Annem mahallede yangın çıktığını söyleyip uyandırdı. Hemen 112'yi arayım bilgi verdim. Adam yeğenini çıkardıktan sonra köpeğini alıp çıktı. Durumu kötü görünüyordu umarım bir şey olmamıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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