Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Tahliye Kararı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Tahliye Kararı

14.07.2025 19:36
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi. Ancak, başka bir suçtan dolayı cezaevinden çıkamayacak.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi. Özer'in bu suçtan tahliye edilse de belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta tutuklandığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Ahmet Özer ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve bazı partililer ise izleyici olarak katıldı. Sanık ve tanık ifadelerinin ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tahliye kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Özer'in 'imza atma' ve 'bulunduğu şehrin dışına çıkmama' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca, dosyanın mütalaasının hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

Cezaevinden tahliye edilmeyecek

Öte yandan sanık Özer'in bu suçtan tahliye edilse de belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta tutuklandığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır'da bulunan cezaevinde yapılan bir aramada ele geçirilen dokümanda, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında heyet tarafından şüpheli Ahmet Özer'in de aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin, 'demokratik özerklik' projesine katkı sunmak istediğini, bunu Öcalan'a ilettiklerini, Özer'in bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını örgüt liderinin kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini söylediğini ilettikleri anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer'in örgütün başta Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini ve bunu örgütün en üst düzeyine ilettiğinin tespit edildiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu örgütün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan 'kent uzlaşısı' stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Tahliye Kararı - Son Dakika

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