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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, örgüt mensuplarından ele geçirilen ve örgütün yönetici kadrosuna ulaştırılan dokümanlarda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi şeklinde bilgiler tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri sonucu şüpheli Özer'in 694 kişinin kaydında olduğu ve özellikle kırmızı bültenle aranan ve örgüt yöneticilerinden olan KONGRA-GEL Eş Başkanı Remzi Kartal ile 14 kez irtibat kurduğu belirlenmişti.

Konuya ilişkin gözaltına alınan Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade şüpheli Özer, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli Özer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.