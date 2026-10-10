Esenyurt Belediyesi soruşturmasında 10 şüpheliye tutuklama, 9'una adli kontrol istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt Belediyesi soruşturmasında 10 şüpheliye tutuklama, 9'una adli kontrol istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki ihalelere fesat ve rüşvet iddialarına yönelik soruşturmada 10 şüphelinin tutuklanması, 9 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanması talep edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüphelinin tutuklanması, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Yusuf Ulutaş, İbrahim Doğancıoğlu, Tuba Ulutaş Şenyürek, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Emrah Koşunalp, Erhan Toprak ile Ziya Köklü olmak üzere toplam 10 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler Ümit Ünal, Ziya Seymen, Anıl Alioğlu, Adil Kesik, Adnan Şenocak, Orhan Yıldırım, Halil Yılmaz, Eyüp Mücahit Gülmez ile Kamil Karaduman ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
Esenyurt Belediyesi3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
TFF’den Montella için yeni açıklama Türkiye’ye geliyor TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor
Hızlı tren seferleri başladı İki şehir arası artık 54 dakika Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
20:18
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
20:07
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
18:56
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
17:59
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı
Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
17:56
Canlı anlatım: Rize’de üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de üçüncü gol geldi
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 20:49:17. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi soruşturmasında 10 şüpheliye tutuklama, 9'una adli kontrol istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei