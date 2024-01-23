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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan ve yakalanan şahsın olay günü öncesinde babasını bıçakladığı ve hastanede doktoru darp ettiği ortaya çıktı. Şahıs, polise verdiği ifadesinde psikolojik bunalımda olduğunu belirtti.

Esenyurt\'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
23.01.2024 - 22:59,
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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahısla ilgili yeni detaylara ulaşıldı: 1 gün önce babasını bıçaklamış

Bıçakla dehşet saçan şahıs, kontrol için götürüldüğü hastanede doktoru darp edip odasını dağıttığı ortaya çıktı

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahsın ifadesine ulaşıldı: "Psikolojik bunalımdayım"

İSTANBUL - Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan ve yakalanan şahsın olay günü öncesinde babasını bıçakladığı ortaya çıkarken polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü hastanede doktoru darp edip odasını dağıttığı öğrenildi. Şahıs emniyetteki ifadesinde ise " Annemle babam beni istemediği için psikolojik bunalımdayım" dedi.

Esenyurt'ta önceki gün sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan Abdullah Ö. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Abdullah Ö., olay günü öncesinde babasını bıçakladığı daha sonra polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttığı öğrenildi. Şahsın polisteki ifadesinde ise " Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şahsın, annesiyle babasının kendisinden şikayetçi olduğu bilgisine ulaşılırken bıçakladığı kişiler arasında 1'inin ağır yaralı olarak tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan saldırıya uğrayan doktorun da şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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