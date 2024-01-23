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Esenyurt'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta eski ev sahibine sinirlenen bir şüpheli, 10 kişiyi bıçakladıktan sonra polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirtti. Zanlının daha önce de mala zarar verme suçundan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu, hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Esenyurt\'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
23.01.2024 - 15:58,
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Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Eski ev sahibime gittim, kapıyı açmadı. Sinirlendim, önüme geleni bıçakladım. Pişmanım" dediği ortaya çıktı.

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdullah Ö. isimli şahıs eski ev sahibinin evine giderek camlarını taşlamış daha sonra da çeşitli mahallelerde sokak sokak dolaşarak gün boyu 10 kişiyi gelişigüzel bıçaklamıştı. Yaralanan 10 kişiden birinin kadın, birinin yabancı uyruklu olduğu, iki kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı aynı gün içinde yakalamıştı. Abdullah Ö. isimli şahıs sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olaydan iki gün önce "Mala zarar verme" suçundan gözaltına alınmış

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Abdullah Ö. isimli şahsın geçtiğimiz cumartesi günü de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını kullanılamaz hale getirdiği, bu olayla ilgili olarak "Mala zarar vermek" suçundan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.

Eski ev sahibine sinirlenip yolda önüne geleni bıçaklamış

Şahsın emniyetteki ifadesinde, "Eski oturduğumuz eve gittim. Eski ev sahibi kapıyı açmadı. Babamı annemi soracaktım, sinirlendim. Pişmanım" dediği bu olayın ardından da sinirlenerek bıçaklı saldırıları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öte yandan, Abdullah Ö. isimli şahsın bir yıldır sokaklarda kaldığı öğrenildi.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu, hırsızlık ve kasten yaralamadan gibi suçlardan emniyette 14 kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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