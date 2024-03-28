Esenyurt\'ta 5 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi İtfaiye Merdiveniyle Kurtarıldı

Tekirdağ'da Gizli Bölmede Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada evin gizli bölmesinde iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen kenevir ile karşılaştı. Yapılan operasyonda 2 kök kenevir bitkisi, esrar ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.