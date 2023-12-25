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Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında caddeye doğru çöktü. - Son Dakika
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Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında caddeye doğru çöktü.

Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında caddeye doğru çöktü.

Esenyurt\'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında caddeye doğru çöktü.
25.12.2023 - 15:48,
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İstanbul Esenyurt'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce boşaltılan bina, yıkım işlemleri sırasında çöktü.

6 KATLI BİNA YOLA DOĞRU ÇÖKTÜ

Aşık Veysel Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 6 katlı bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce boşaltıldı. İş makineleriyle yapılan yıkım esnasında binada yola doğru çökme meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yola dökülen molozlar nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yoldaki molozlar temizlenerek trafiğin tekrar normale dönmesi sağlandı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Yıkım, Olay, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında caddeye doğru çöktü. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında caddeye doğru çöktü. - Son Dakika
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