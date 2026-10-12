Esenyurt\'ta ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk köpek sokak kedisini öldürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadının ağızlıksız şekilde gezdirdiği yasaklı ırk köpek, sokak kedisini parçaladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar kadına tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, bugün Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir kadın, beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirmeye çıkardı. O sırada yoldan geçen kediye saldıran yasaklı ırk köpek, saniyeler içerisinde hayvanı öldürdü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadına bağırarak tepki gösterirken, kadın "Ne yapayım köpek bu" diyerek karşılık verdi.

Yaşanan o anlar ise vatandaşın kamerasına yansıdı.