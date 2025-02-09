Esenyurt'ta Alkollü Şahıs Evini Yaktı

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İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir şahıs, iddiaya göre evini yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken apartman sakinlerinin tepki gösterdiği alkollü şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi 98 Sokak'ta dün akşam yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, 5 katlı apartmanın girişinde bulunan dairesini ateşe verdi. Çıkan dumanları fark eden apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Apartman sakinlerinin tepki gösterdiği alkollü şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Mahallede yaşanan yangın paniği cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL