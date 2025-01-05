Esenyurt'ta Alkollü Sürücüce Kaçış - Son Dakika
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Esenyurt'ta Alkollü Sürücüce Kaçış

Esenyurt\'ta Alkollü Sürücüce Kaçış

Esenyurt'ta alkollü sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yakalandı. 42 bin lira ceza kesildi.

05.01.2025 10:17
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İstanbul Esenyurt'ta alkollü sürücü ve arkadaşları polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dakikalarca süren kovalamacada polisin havaya ateş açmasını bile umursamayan gençler sonunda kıskıvrak yakalandı. Sürücüye 42 bin lira ceza yazılırken, ehliyetine de el konuldu.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C., A.G., M.G. ve A.B. isimli 4 genç bir mekanda vakit geçirdikten sonra eve dönerken polis uygulamasına takıldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi arabayı durdurmaya çalıştı. Anonslara ve polisin uyarı ateşini umursamayan gençler kısa bir süre sonra önleri kesilerek durduruldu.

42 bin lira ceza ve ehliyetine el konuldu

Durdurulan araç ve gençler üzerinde arama yapan polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Sürücüye 42 bin lira trafik cezası uygulanıp ehliyetine el konuldu. Araç ise çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Yaşanan aksiyon dolu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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