Esenyurt'ta Ani Fren Ceza Yettim - Son Dakika
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Esenyurt'ta Ani Fren Ceza Yettim

Esenyurt\'ta Ani Fren Ceza Yettim
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Trafikteki tartışmada önüne geçen sürücüye 12 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Esenyurt'ta trafikte sorun yaşadığı sürücüye yol vermeyerek önüne geçen ve ani fren yapan sürücü yakalandı, 12 bin TL ceza kesildi.

Olay, Esenyurt E-5 karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücü S.A. (41) adlı kadın, tartıştığı sürücünün önüne geçip ani fren yaparak yol vermedi.

Kadın sürücünün yolu engelleyerek, ani fren yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yakalanan sürücü S.A.'ya, "tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 12 bin TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Ani Fren Ceza Yettim - Son Dakika

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