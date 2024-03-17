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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Arabanın önünü kesip sürücüye saldırdılar

Şehir magandaları kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir arabanın önünü kesen magandalar, aracın içerisindeki sürücüyü darp ettiler. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden bir aracın yolunu kesen magandalar içerisindeki sürücüyü darp etti. Magandalar arabadan 5 kişi inerek yolunu kestikleri sürücüye saldırdı. Olayın neden gerçekleştiği henüz bilinmezken, yaşanan anları cevrede ki bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, arabayla yolu kesen şahısların, önünü kestikleri sürücüye saldırdıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer aldı.