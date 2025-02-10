Esenyurt'ta Araç Çalma Kavgası

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Arabasını çalan şahsı yakalayıp karakola götürmeye çalıştı, ortalık karıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta arabasını çaldığını iddia ettiği adamın evine arkadaşlarıyla gidip şahsı yaka paça karakola götürmeye çalışan grup arbedeye neden oldu. Sokak ortasında şahsı darp edip arabaya bindirmek isterken ellerinden kaçıran grup karakolda şikayetçi oldu.

Olay dün gece Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arabası çalınan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte, şüphelendikleri şahsın evine geldiler. Kapıyı çalan grup, zorla şüpheli şahsı sokağa çıkarıp arabaya bindirmek istedi. Şüpheli ise bu duruma karşı koyarak kaçmaya çalıştı. Sokak ortasında darp edilen şüpheli için polis ekipleri çağrıldı. Yaşanan kargaşadan faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaşanan durum sonrası çalıntı araç için çalışma başlatıldı. Yaşanan arbede ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.