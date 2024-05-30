Esenyurt'ta araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaya çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaya çarptı

Esenyurt'ta meydana gelen kazada aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce hafif ticari araca, ardından yayaya çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

30.05.2024 01:49
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Esenyurt'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce caddedeki hafif ticari araca, ardından yayaya çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 07 ANG 659 plakalı araç sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce cadde üzerindeki hafif ticari araca, ardından park halindeki otomobile ve karşıya geçmeye çalışan Ömer Asaf C. isimli yayaya çarptı. Kaza sebebiyle yaya ve hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ile ilgili çalışma yaparken yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaya çarptı - Son Dakika

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