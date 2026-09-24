Esenyurt\'ta araca çarpan eski kocaya kadının ailesi tekme tokat saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta eski koca ortalığı karıştırdı. Sokakta park halinde bulunan araca çarparak olay çıkaran adama kadının ailesi tekme tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam eski eşinin evinin önüne gelerek olay çıkardı. Park halindeki araca çarptığı öğrenilen adama ise kadının ailesi tekme ve tokatlarla cevap verdi. Araç camlarını yumruklayan aile yakınları eski kocayı darp etmek isterken, adam araçla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından durum polis ekiplerine bildirilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.