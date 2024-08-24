Esenyurt'ta Asayiş Denetimi: 1 Şüpheli Yakalandı, 3 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Asayiş Denetimi: 1 Şüpheli Yakalandı, 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Esenyurt\'ta Asayiş Denetimi: 1 Şüpheli Yakalandı, 3 Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetiminde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı, aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, uyuşturucu madde taşıyan 3 şüpheli tespit edildi ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Denetimde ayrıca 11 araç sürücüsüne toplam 82 bin 632 lira para cezası uygulandı.

24.08.2024 00:26
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri tarafından asayişin sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Denetimde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanırken, aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu madde taşıyan 3 şüphelinin tespit edildiği denetimde, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Öte yandan, 11 araç sürücüsüne toplam 82 bin 632 lira para cezası uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Pınar Mahallesi'nde saat 18.30-21.30 arasında gerçekleştirilen denetimde 897 şahıs, 254 araç ve 85 motosiklet sorgulandı. Şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinden toplam 47,49 gram uyuşturucu madde bulundu. Öte yandan, denetimde silahlı yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, polis ekipleri tarafından 1 çalıntı motosiklet ve şüphelisi tespit edildi. İncelenen şüpheli şahısların aranmasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, trafik kontrolleri esnasında 11 sürücüye toplam 82 bin 632 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Asayiş Denetimi: 1 Şüpheli Yakalandı, 3 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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