Esenyurt'ta Bıçaklı Cinayet

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçakla öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanmıştı. İddiaya göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında tartışma çıkmış, Ahmet Başak eşi Ayşegül Başak'ı (41) defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.
Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Başak'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamalanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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