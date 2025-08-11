Esenyurt\'ta Bıçaklı Kovalamaca

İstanbul Esenyurt'ta iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kovalamacaya döndü. Taraflardan biri diğerini sokak ortasında uzun süre bıçakla kovalarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 00.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflardan biri bıçak çekti. Gözü dönmüş adam tartıştığı şahsı sokak ortasında uzun süre bıçakla kovaladı. Ardından ise farklı bir şahsın üzerine koşan adam, arkadaşının çağırmasıyla geldiği arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL