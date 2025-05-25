Esenyurt'ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru kamerada

İşletmenin kurşunlandığı esnada içeride olan çalışanların can havliyle böyle saklanmaya çalıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir işletmeye ve rezidansa silahlı saldırı gerçekleşti. Motosikletle gelen maskeli saldırganlar, işletmeye ve rezidansa kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir işletme ve rezidansın önüne gelen yüzleri maskeli 2 motosikletli, henüz bilinmeyen bir nedenle döner restoranına ve yanında bulunan rezidansa kurşun yağdırdı. Yaşanan o anlar işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırganların kurşun yağdırmaya başladığı esnada çalışanların can havliyle kaçmaya ve saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan hadisede, şans eseri yaralanan olmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemelerin ardından rezidans ve restorana toplamda 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"Daha önce mahalle genelinde fiyatlarınız düşük dediler"

Motosikletli şüphelilerin kurşun yağdırdığı esnada restoranda olan işletme sahibi Ömer Fatih Ertuğrul yaşanan o anlara ilişkin, "Dün akşam yine işletmemizdeydik. Akşam 10 buçuk sıralarında 7-8 el silah sesi duyduk. Ben ve personel kardeşimiz hemen tezgahın arkasına saklandık. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. 7 kurşun yanımızdaki rezidans da var 4 kurşun bizim camlarımızda var. Dükkanımızın camları zarar gördü. İçeriye iki üç kurşun girdi. Neden yapıldığı ile ilgili bir fikrimiz yok. Bize daha önce fiyatlarımızın mahalle geneline göre aşırı düşük olduğu söylenmişti. Bununla ilgili olabileceği olduğunu düşünüyoruz. Söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Endişelendik. Cam parçaları üzerime döküldüğü gibi masanın altına eğildim. Saldırıdan sonra dışarıya çıktığımızda hedef gözetilerek bize ateş edildiği söylendi. İki motorcu şahıstan bahsediliyor. Karakoldan motorun çalıntı olduğu söylendi bize. İki şahısta maskeliymiş. Totalde 13 el ateş edip kaçmışlar" diye konuştu.

100 Liraya döner satıldığı için kurşunlandı iddiası

Henüz saldırının kesin nedeni bilinmezken, restoran sahibi Ömer Fatih Ertuğrul, işletmesinde yapmış olduğu bir kampanya nedeniyle daha önce uyarıldığını ifade ederken, gerçekleştirilen saldırının 100 liraya döner sattığı için olmuş olabileceğinden şüphelendiklerini kaydetti.