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Esenyurt'ta bir şahıs 3 köpeğini bir adamın üzerine saldırttı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı bir adamın üzerine 3 köpeğini saldırttı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerden kurtulan adam hafif yaralandı. Yaşanan o anlar ise çevredekilerin cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Cumartesi akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Güzelyurt Ertuğrul Gazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir adamın üzerine köpeklerini saldırttı. Kaçmaya çalışan adamı farkederek çevre sakinleri vatandaşın imdadına yetişerek köpeklerden kurtardı. Olay sonucunda bir kişi hafif yaralanırken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, adama saldıran köpekleri kovalamaya çalışan çevre sakinlerinin o anları yer aldı.