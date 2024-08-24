Esenyurt'ta bir sitedeki dairede çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansıdı
Esenyurt'ta bulunan bir sitedeki dairede çıkan yangın, daireden yükselen alevlerin vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımasıyla görüntülendi. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
25.08.2024 00:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir sitedeki dairede çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansıdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?