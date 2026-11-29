Esenyurt'ta bisikletli taciz şüphelisine yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, 28 yaşındaki T.T.'yi yakaladı. Şüphelinin geçmişte de benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

BİSİKLETLE KIZ ÇOCUKLARINI TAKİP ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız çocuklarına yönelik taciz olaylarına ilişkin şikayetler ve görüntüler üzerine harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bisikletle kız çocuklarını takip ederek taciz ettiği belirlenen kişinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, 28 yaşındaki T.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

BENZER SUÇTAN ADLİ KAYDI ÇIKTI

Şüphelinin geçmişine ilişkin yapılan incelemelerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. T.T.'nin daha önce de benzer suçtan adli kaydının bulunduğu belirlendi.

TEMMUZ AYINDA DA BİR KIZI TACİZ ETMİŞ

Gözaltına alınan T.T.'nin temmuz ayında da benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin bir kızı taciz ettiği, ardından kızın babası tarafından darbedildiği belirlendi. Daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunan T.T., kız çocuklarına yönelik taciz olayları nedeniyle yeniden polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın konusu oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri sürüyor.