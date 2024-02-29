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Esenyurt'ta boşandığı eşine tehditler yağdıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 yıl önce boşanan ve her gün rahatsız edilen kadının eski eşi polis ekiplerince yakalandı. Eski eş, mağdur kadını defalarca tehdit ettiği mesaj yoluyla ise silah resmi gönderdiği de öğrenilirken şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde oturan Mehtap Kocaağa(25), 6 yıl önce evlendiği eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanmış iddiaya göre, bu durumu yediremeyen eski eş Mehmet Kocaağa, sürekli kadının kaldığı eve gelerek rahatsız etmeye başlamıştı. Hafif ticari aracıyla kornaya basan takıntılı eski koca, hakaret ve tehdit ederek kadının kabusu olmuş ölüm tehditleri aldığını ifade eden Mehtap Kocaağa, 3 çocuğunu da göremediğini ifade etmişti. Konunun gündeme gelmesiyle polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, eski eş Mehmet Kocaağa'nın cezaevinden çıktıktan sonra kendisine telefondan mesaj atarak ve defalarca evinin önüne gelerek rahatsız ettiği, ayrıca mesaj ile defalarca silah resmi atarak kendisini tehdit ettiği tespit edildi. Mehtap Kocaağa ise emniyette eski eşinden şikayetçi oldu. Mağdur kadın hakkında koruyucu ve önleyici tedbirler alınırken, eski eş ise yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, "tehdit-hakaret-kişilerin huzur ve sükünunu bozma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.