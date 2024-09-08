Esenyurt\'ta Boşanma Aşamasındaki Çift Arasında Kavga

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İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çift, çocukların velayeti konusunda anlaşamayınca birbirine girdi. Tekme tokat birbirine saldıran tarafların ailelerinin de olaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamadı. Karı-koca arasında başlayan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine giren çiftin kavgasına ailelerin de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL