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Esenyurt'ta cadde ortasında tekmeli yumruklu kavga anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde kavga eden iki taraf ortalığı birbirine kattı. Şahıslardan biri diğerlerinin üstüne araç sürerken yaşanan o anlar motosiklet kaskı kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki şahıslar arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken taraflar tekme ve yumruklu kavgaya tutuştu. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken şahıslar birbirlerine bağırarak hakaret etmeye devam etti. Taraflardan biri aracına binerek, karşı taraftakilerin üstüne sürünce ortalık tekrar birbirine girdi. Olay, şahısların araçlarıyla uzaklaşması ile birlikte son bulurken yaşanan kavga anları ise bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası ile saniye saniye görüntülendi.